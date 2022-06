LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: superato il Colombiere, sei uomini in testa col gruppo a 1’30” (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.02 30 km al traguardo! I prossimi 10 saranno ancora di discesa, poi un tratto in piano prima della brutale ultima salita verso il Plateau de Solaison. 16.01 Questi i panorami spettacolari che stiamo ammirando oggi: #Dauphiné Col de la Colombière Four riders of the original breakaway remain at the front but the heavily reduced bunch is trying to close the gap. Summit finish towards Plateau de Solaison coming up! pic.twitter.com/uuAEE1apIl — Lotto Soudal (@Lotto Soudal) June 12, 2022 15.59 In gruppo è la Maglia Verde Wout Van Aert a disegnare le traiettorie in discesa. 15.56 Questo l’ordine di transito al GPM del Col de la Colombiere: 1. Laurens De Plus, 10 pts 2. Eddie Dunbar, 8 pts 3. Michael Storer, 6 pts 4. George Bennett, 4 pts 5. ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.02 30 km al traguardo! I prossimi 10 saranno ancora di discesa, poi un tratto in piano prima della brutale ultima salita verso il Plateau de Solaison. 16.01 Questi i panorami spettacolari che stiamo ammirando: #Dauphiné Col de la Colombière Four riders of the original breakaway remain at the front but the heavily reduced bunch is trying to close the gap. Summit finish towards Plateau de Solaison coming up! pic.twitter.com/uuAEE1apIl — Lotto Soudal (@Lotto Soudal) June 12,15.59 Inè la Maglia Verde Wout Van Aert a disegnare le traiettorie in discesa. 15.56 Questo l’ordine di transito al GPM del Col de la: 1. Laurens De Plus, 10 pts 2. Eddie Dunbar, 8 pts 3. Michael Storer, 6 pts 4. George Bennett, 4 pts 5. ...

