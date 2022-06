LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: quindici al comando, ci sono Fabbro e Tiberi (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.09 Arriva la notizia del ritiro di Dries Devenyns (Quick-Step Alpha Vinyl Team). 14.07 Riepiloghiamo i 15 fuggitivi: Gorka Izagirre (Movistar), Eddie Dunbar, Laurens De Plus (Ineos Grenadiers), Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohë), Bruno Armirail, Michael Storer (Groupama-FDJ), George Bennett (UAE Team Emirates), Antonio Tiberi, Kenny Elissonde, Antwan Tolhoek (Trek-Segafredo), Simon Geschke (Cofidis), Alexis Vuillermoz (TotalEnergies), Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Franck Bonnamour e Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM). 14.04 I risultati sul secondo GPM: 1. Pierre Rolland, 2 pts 2. Alexis Vuillermoz, 1 pt 13.59 110 chilometri all’arrivo. 13.56 Izagirre è riuscito a rientrare sui fuggitivi. 13.54 Ora il secondo GPM di giornata: Col de Leschaux (8 km al ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.09 Arriva la notizia del ritiro di Dries Devenyns (Quick-Step Alpha Vinyl Team). 14.07 Riepiloghiamo i 15 fuggitivi: Gorka Izagirre (Movistar), Eddie Dunbar, Laurens De Plus (Ineos Grenadiers), Matteo(Bora-Hansgrohë), Bruno Armirail, Michael Storer (Groupama-FDJ), George Bennett (UAE Team Emirates), Antonio, Kenny Elissonde, Antwan Tolhoek (Trek-Segafredo), Simon Geschke (Cofidis), Alexis Vuillermoz (TotalEnergies), Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Franck Bonnamour e Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM). 14.04 I risultati sul secondo GPM: 1. Pierre Rolland, 2 pts 2. Alexis Vuillermoz, 1 pt 13.59 110 chilometri all’arrivo. 13.56 Izagirre è riuscito a rientrare sui fuggitivi. 13.54 Ora il secondo GPM di giornata: Col de Leschaux (8 km al ...

Pubblicità

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #F1 #AzerbaijanGP Meno di 15 giri al termine ed è parata #RedBull con #Verstappen che veleggia vers… - Formula1WM : Giro 37/51 - Russell fa il proprio best in 1'48''513. Mercedes 2''5 più lenta delle Red Bull #GpAzerbaijan #F1 - Formula1WM : Giro 37/51 - Entrambi i giri veloci dei piloti Red Bull sono stati fatti all'inizio del 37° giro. #GpAzerbaijan… - Formula1WM : Giro 37/51 - 1'46''046 per Perez #GpAzerbaijan #F1 - Formula1WM : Giro 36/51 - Hamilton guadagna la quinta posizione superando Tsunoda #GpAzerbaijan #F1 -