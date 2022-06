Isola dei Famosi, Roger Balduino e Beatriz Marino di nuovo insieme: la rabbia del web (Di domenica 12 giugno 2022) Nonostante nel salotto di Barbara D’Urso abbia continuato a sostenere di essere ancora interessato a Estefania Bernal, che all’Isola dei Famosi 2022 aveva preferito alla ex Beatriz Marino, atterrata in Honduras per provare a riconquistarlo, Roger Balduino è stato smascherato grazie a una delle storie Instagram nelle quali si intravede proprio Beatriz. I due, insomma, non si sarebbero mai lasciati, e per tutto il tempo avrebbero finto davanti alle telecamere di dirsi addio proprio per lasciare lui libero di creare il triangolo con Estefania. Inutile dire che gli utenti social sono inferociti, e sul profilo Instagram di Roger piovono accuse di falsità. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Isola dei Famosi, ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 12 giugno 2022) Nonostante nel salotto di Barbara D’Urso abbia continuato a sostenere di essere ancora interessato a Estefania Bernal, che all’dei2022 aveva preferito alla ex, atterrata in Honduras per provare a riconquistarlo,è stato smascherato grazie a una delle storie Instagram nelle quali si intravede proprio. I due, insomma, non si sarebbero mai lasciati, e per tutto il tempo avrebbero finto davanti alle telecamere di dirsi addio proprio per lasciare lui libero di creare il triangolo con Estefania. Inutile dire che gli utenti social sono inferociti, e sul profilo Instagram dipiovono accuse di falsità. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…dei, ...

