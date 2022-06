Inter, spuntano due profili in caso di cessione di Dumfries: le ultime (Di domenica 12 giugno 2022) Inter Dumfries – Stando a quanto riportato da ‘Tuttosport‘, l’Inter starebbe cercando acquirenti per Denzel Dumfries. L’olandese potrebbe essere, secondo Ausilio e Marotta, il profilo potenzialmente da sacrificare in ottica bilancio. Naturalmente, qualora l’olandese dovesse lasciare l’Inter, bisognerà Intervenite sul mercato per sostituirlo. All’Inter potrebbe Interessare Alvaro Odriozola, tornato al Real Madrid dopo il prestito alla Fiorentina. Lo spagnolo è valutato 20 milioni di euro con un ingaggio da 4 milioni. Come alternativa piace anche Zappacosta, ma difficilmente l’Atalanta lo lascerà partire. Nel frattempo dal ritiro con la Nazionale olandese, Dumfries ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio sulla stagione scorsa. Ecco ... Leggi su seriea24 (Di domenica 12 giugno 2022)– Stando a quanto riportato da ‘Tuttosport‘, l’starebbe cercando acquirenti per Denzel. L’olandese potrebbe essere, secondo Ausilio e Marotta, il profilo potenzialmente da sacrificare in ottica bilancio. Naturalmente, qualora l’olandese dovesse lasciare l’, bisogneràvenite sul mercato per sostituirlo. All’potrebbeessare Alvaro Odriozola, tornato al Real Madrid dopo il prestito alla Fiorentina. Lo spagnolo è valutato 20 milioni di euro con un ingaggio da 4 milioni. Come alternativa piace anche Zappacosta, ma difficilmente l’Atalanta lo lascerà partire. Nel frattempo dal ritiro con la Nazionale olandese,ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio sulla stagione scorsa. Ecco ...

