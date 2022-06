Incredibile Speranza: quanto vale ora il suo libro mai pubblicato (Di domenica 12 giugno 2022) L'Italia deve andare tanto fiera del proprio ministro della Sanità, Roberto Speranza, che da oggi può essere annoverato tra i grandi autori della letteratura europea e mondiale al pari dei suoi contemporanei J. K. Rowling, Dan Brown odi antenati come Geoffrey Chaucer e William Shakespeare. Vedere per credere, cari lettori. Perché il volume del segretario "kompagno" di Articolo-1 oggi viene scambiato all'asta online a cifre da capogiro. Ma facciamo un passo indietro, precisamente a due anni fa. Speranza annunciò l'imminente pubblicazione del suo volume nell'autunno del 2020, all'epoca era ministro del governo giallorosso guidato da Giuseppe Conte. Pensava, probabilmente, che la pandemia fosse stata già sconfitta ed era pronto a intestarsene i meriti. Il povero Robertino, però, non è riuscito a fare nemmeno la prima presentazione, rinviata per sempre, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) L'Italia deve andare tanto fiera del proprio ministro della Sanità, Roberto, che da oggi può essere annoverato tra i grandi autori della letteratura europea e mondiale al pari dei suoi contemporanei J. K. Rowling, Dan Brown odi antenati come Geoffrey Chaucer e William Shakespeare. Vedere per credere, cari lettori. Perché il volume del segretario "kompagno" di Articolo-1 oggi viene scambiato all'asta online a cifre da capogiro. Ma facciamo un passo indietro, precisamente a due anni fa.annunciò l'imminente pubblicazione del suo volume nell'autunno del 2020, all'epoca era ministro del governo giallorosso guidato da Giuseppe Conte. Pensava, probabilmente, che la pandemia fosse stata già sconfitta ed era pronto a intestarsene i meriti. Il povero Robertino, però, non è riuscito a fare nemmeno la prima presentazione, rinviata per sempre, ...

Pubblicità

Andrea_D74 : Veramente incredibile. É #Speranza si é affidato a lui e ad altri come lui per imporre il vaccino agli italiani. É… - Ulisse0672 : @QuelloKeSbrocca e che l'unica speranza è esattamente spezzare il 'duopolio' in USA. Ma ci vorrà un 'pelo' incredibile per farlo. - __thevulture__ : @borghi_claudio La cosa più incredibile di questa foto è vedere due sovversivi anti #eu,#nogreenpass,etc. brindare… - CappaManlio : Prova a fare giustizia agli oppressi a coloro che hanno perso la speranza capirai chi è DioPerché nel tuo cuore sp… - filippog : Un giorno - quando mancheremo - saremo un vuoto incredibile nella vita delle persone che ci hanno voluto bene, e lo… -