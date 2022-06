Grande Fratello Vip,il compleanno di Lulù Selassiè scatena una lite tra due ex gieffini (Di domenica 12 giugno 2022) Per 24esimo compleanno della principessa volano stracci tra due ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di domenica 12 giugno 2022) Per 24esimodella principessa volano stracci tra due ex concorrenti delVip.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Gabrielli: 'Non esiste un Grande Fratello in Italia'. 'Nessuno vuole investigare sulle opinioni delle persone'. 'Gr… - BeatricePizzano : @DesideriFranca @loveculturale Io di questa coppia già dai tempi del Grande Fratello ho sempre pensato hai visto gl… - iamamexal : RT @fixyouchris: BREVE STORIA TRISTE: Mia madre: 'Ma alla fine quei due del Grande Fratello che ti piacevano tanto si sono messi insieme?'… - Maryro71 : @Verbal66299888 In Italia la guerra? Forse e dico forse se sospendessero le partite di calcio e il grande fratello.… - giorgio63091072 : @catenaaurea66 annoto solo una cosa: che Gino Cervi era solito dire che chi recita a voce bassa è un cane. come si… -