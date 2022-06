Fenomeno Leclerc, a Baku una pole da rallista - Sport - quotidiano.net (Di domenica 12 giugno 2022) Charles Leclerc, 24 anni, quarta pole di fila e sesta su otto gare di quest'anno: in tutto sono 15 in carriera, tutte ovviamente con la Ferrari Leo Turrini Non esistesse, Carletto Leclerc andrebbe ... Leggi su quotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Charles, 24 anni, quartadi fila e sesta su otto gare di quest'anno: in tutto sono 15 in carriera, tutte ovviamente con la Ferrari Leo Turrini Non esistesse, Carlettoandrebbe ...

Pubblicità

calciepugnii : RT @_valecampisi: 6 su 8 pole in questa stagione Chiamatelo come volete Io lo chiamo FENOMENO #AzerbaijanGP #Leclerc - paraa__ : RT @calliopve: A Baku nessun pilota ha mai fatto due pole position consecutivamente, ma questo a Leclerc non interessa. Fenomeno. ?? #Aze… - focusonpjm : RT @calliopve: A Baku nessun pilota ha mai fatto due pole position consecutivamente, ma questo a Leclerc non interessa. Fenomeno. ?? #Aze… - notchicca : RT @_valecampisi: 6 su 8 pole in questa stagione Chiamatelo come volete Io lo chiamo FENOMENO #AzerbaijanGP #Leclerc - LordGalurd : RT @giampdisan: #Leclerc semplicemente un fenomeno. Vediamo cosa si inventano domani al muretto per regalare la gara alle lattine. #Sainz… -