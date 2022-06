Elicottero precipitato: le indagini passate da Lucca a Reggio Emilia. Disposte le autopsie. Molti misteri da chiarire (Di domenica 12 giugno 2022) Sull'inchiesta dell'Elicottero precipitato procede la Procura di Reggio Emilia, e segnatamente il pm Marco Marano. Il fascicolo aperto, passato da Lucca a Reggio per competenza, è per disastro colposo e omicidio colposo. Al momento a carico di ignoti. Intanto sono state Disposte le autopsie sui cadaveri L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 12 giugno 2022) Sull'inchiesta dell'procede la Procura di, e segnatamente il pm Marco Marano. Il fascicolo aperto, passato daper competenza, è per disastro colposo e omicidio colposo. Al momento a carico di ignoti. Intanto sono statelesui cadaveri L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | L'ultimo video girato a bordo dell'elicottero caduto poco prima dell'incidente. Nel breve filmato inviato da un… - FrancjKicca : RT @ELMAGUARI: Un escursionista , da solo , ritrova l' elicottero precipitato . Vi rendete conto in che paese viviamo ? - lasiciliait : L'ultimo video a bordo dell'elicottero poi precipitato sull'Appennino tosco-emiliano - Nicola23453287 : RT @ELMAGUARI: Un escursionista , da solo , ritrova l' elicottero precipitato . Vi rendete conto in che paese viviamo ? - LaPinky72 : RT @ELMAGUARI: Un escursionista , da solo , ritrova l' elicottero precipitato . Vi rendete conto in che paese viviamo ? -