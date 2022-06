Draghi con Scholz e Macron a Kiev per incontrare Zelensky prima del vertice Ue (Di domenica 12 giugno 2022) Roma – Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha in programma di recarsi a Kiev, in Ucraina, nei prossimi giorni insieme al presidente del Consiglio, Mario Draghi e al presidente francese, Emmanuel Macron. Lo riferisce la Bild am Sonntag, precisando che i tre leader europei vogliono incontrare il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, prima del vertice Ue del 23-24 giugno. Parigi e Berlino, scrive la Bild am Sonntag, da tempo sono all’opera per organizzare una visita ufficiale a Kiev. Il coinvolgimento “del capo del governo italiano come parte dell’alleanza sarebbe stata un’idea francese”. Nei prossimi giorni intanto Draghi volerà a Gerusalemme per la sua prima missione nelle vesti di presidente del ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 12 giugno 2022) Roma – Il cancelliere tedesco, Olaf, ha in programma di recarsi a, in Ucraina, nei prossimi giorni insieme al presidente del Consiglio, Marioe al presidente francese, Emmanuel. Lo riferisce la Bild am Sonntag, precisando che i tre leader europei voglionoil presidente ucraino, VolodymyrdelUe del 23-24 giugno. Parigi e Berlino, scrive la Bild am Sonntag, da tempo sono all’opera per organizzare una visita ufficiale a. Il coinvolgimento “del capo del governo italiano come parte dell’alleanza sarebbe stata un’idea francese”. Nei prossimi giorni intantovolerà a Gerusalemme per la suamissione nelle vesti di presidente del ...

