David Neres, la Juventus vuole inserirsi tra il brasiliano ed il Benfica (Di domenica 12 giugno 2022) Il calciomercato non è ancora ufficialmente partito, ma tutte le formazioni del Vecchio Continente sono al lavoro ormai da settimana e settimane per anticipare la concorrenza in vista dell’apertura della finestra estiva delle contrattazioni prevista per il prossimo 1 luglio. Come il resto delle società chiamate alla “corsa agli armamenti” per la prossima stagione sportiva, anche la Juventus di Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene e Massimiliano Allegri sta tracciando diverse rotte commerciali con l’obiettivo di rafforzare la squadra per tentare l’assalto allo scudetto 2022/23. I bianconeri avevano individuato in Angel Di Maria il tassello perfetto per consolidare il reparto offensivo, ma nelle ultime ore sono emersi dei dubbi (piuttosto legittimi) sulla bontà dell’operazione. Proprio per questo motivo, la Vecchia Signora si sarebbe inserita nella corsa a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 giugno 2022) Il calciomercato non è ancora ufficialmente partito, ma tutte le formazioni del Vecchio Continente sono al lavoro ormai da settimana e settimane per anticipare la concorrenza in vista dell’apertura della finestra estiva delle contrattazioni prevista per il prossimo 1 luglio. Come il resto delle società chiamate alla “corsa agli armamenti” per la prossima stagione sportiva, anche ladi Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene e Massimiliano Allegri sta tracciando diverse rotte commerciali con l’obiettivo di rafforzare la squadra per tentare l’assalto allo scudetto 2022/23. I bianconeri avevano individuato in Angel Di Maria il tassello perfetto per consolidare il reparto offensivo, ma nelle ultime ore sono emersi dei dubbi (piuttosto legittimi) sulla bontà dell’operazione. Proprio per questo motivo, la Vecchia Signora si sarebbe inserita nella corsa a ...

