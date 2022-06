Corsport: Mertens si è proposto alla Roma ma chiede troppo, Mourinho è scettico per l’età (Di domenica 12 giugno 2022) Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa Mertens-Roma. La premessa è stabilire come sia nata e il Corriere non ha dubbi: La certezza è che il primo passo sia stato mosso dall’entourage del giocatore, che ha sondato la Roma dopo aver constatato le grandi difficoltà a rinnovare con il Napoli. C’è poi l’ostacolo ingaggio. La Roma ritiene eccessive le sue richieste, così come le ha ritenute il Napoli: I primi contatti non hanno portato a un accordo: Mertens ha chiesto al Napoli 2,4 milioni e bonus più 1,6 milioni di premio alla firma. E 800.000 euro di commissioni da girare all’entourage. A queste condizioni, la Roma non entra in ballo. Ci sono dei dubbi legati all’età da parte di Mourinho: Mourinho ad ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 giugno 2022) Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa. La premessa è stabilire come sia nata e il Corriere non ha dubbi: La certezza è che il primo passo sia stato mosso dall’entourage del giocatore, che ha sondato ladopo aver constatato le grandi difficoltà a rinnovare con il Napoli. C’è poi l’ostacolo ingaggio. Laritiene eccessive le sue richieste, così come le ha ritenute il Napoli: I primi contatti non hanno portato a un accordo:ha chiesto al Napoli 2,4 milioni e bonus più 1,6 milioni di premiofirma. E 800.000 euro di commissioni da girare all’entourage. A queste condizioni, lanon entra in ballo. Ci sono dei dubbi legati alda parte diad ...

