Canone Rai | arriva la stangata | costerà 300 euro?

Pubblicità

AlexBazzaro : La Rai, per la quale siamo tutti costretti a pagare quel furto chiamato canone, in quanto servizio pubblico sta usa… - Fiorellissimo : @RaiNews 20 mila Ucraini uccisi è la #Rai pagata dal canone obbligatorio ci tiene a farci sapere che è nato il MC R… - JosephSayah16 : RT @Bresingar_: Rimedio è stato letteralmente in grado di confondere Grealish con Sterling Canone Rai - mauri48aho : RT @Crudeli45198835: Mi spiegate perchè anche d'estate(assenza di programmi) si paga il canone RAI? - CanciAbo : Rammenterei che Nico Piro lo paghiamo tutti noi col canone RAI. -

... inoltre, è stata segnata dai disserviziin Puglia , che hanno provocato non pochi problemi agli utenti al punto che le associazioni dei consumatori hanno chiesto l'eliminazione del...Bisogna davvero pagare ilse, per motivi e problemi che non dipendono da noi, non riusciamo a vedere nemmeno uno dei canali del digitale terrestre Una domanda lecita e perfino logica questa che molti cittadini si ...Brutte notizie per gli italiani che potrebbero avere una vera e propria stangata di 300 euro sul Canone Rai. Ecco il motivo ...Il Canone Rai non dovrà più essere pagato in bolletta e questa categoria di persone non dovrà proprio più pagarlo, sarà esente dal pagamento ...