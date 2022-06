Pubblicità

petrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - L'IFAB valuta il rilevamento semiautomatico del fuorigioco, ecco le ultime - apetrazzuolo : NEWS - L'IFAB valuta il rilevamento semiautomatico del fuorigioco, ecco le ultime - napolimagazine : NEWS - L'IFAB valuta il rilevamento semiautomatico del fuorigioco, ecco le ultime - glooit : Calcio: Ifab valuta il rilevamento semiautomatico del fuorigioco leggi su Gloo -

L'International Board (), garante delle regole del, si riunisce domani a Doha (Qatar) - dove si svolgerà il Mondiale 2022 - per la sua 136/a assemblea generale annuale, durante la quale dovrà in particolare ...La Fifa deciderà nelle prossime settimana deciderà se la tecnologia semi - automatizzata sarà utilizzata per aiutare le decisioni sul fuorigioco ai Mondiali in Qatar . Lunedì l'sarà informato sui test che utilizzano la tecnologia durante l'assemblea generale di Doha, ma non è necessaria la loro specifica approvazione, poiché ciò è già contenuto nelle norme esistenti ...L'International Board (Ifab), garante delle regole del calcio, si riunisce domani a Doha (Qatar) - dove si svolgerà il Mondiale 2022 - per la sua 136/a assemblea generale annuale, durante la quale ...(ANSA) - DOHA, 12 GIU - L'International Board (Ifab), garante delle regole del calcio, si riunisce domani a Doha (Qatar) - dove si svolgerà il Mondiale 2022 - per la sua 136/a assemblea generale ...