Bayern Monaco, Sabitzer in uscita: bastano 15 milioni per l'austriaco (Di domenica 12 giugno 2022) Marcel Sabitzer vuole restare al Bayern Monaco, ma il club è pronto a cederlo. 15 milioni la richiesta dei bavaresi Marcel Sabitzer vuole restare al Bayern Monaco, per riscattare una stagione negativa vissuta all'esordio con i bavaresi. Secondo quanto riportato dalla Bild, il club però potrebbe cederlo dopo a fronte di un'offerta di 15 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

