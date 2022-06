Amazon, arriva l’AR per vendere le scarpe: si possono provare virtualmente (Di domenica 12 giugno 2022) Amazon strizza l’occhio alla realtà virtuale per provare a vendere più scarpe attraverso il proprio portale online. E’ stato introdotto un tool che si chiama Virtual Try-On for Shoes, che come facilmente intuibile dal nome permette di provare virtualmente le scarpe che vogliamo acquistare, sfruttando appunto la realtà aumentata. Amazon, 12/6/2022 – Computermagazine.itIn poche parole sarà possibile visualizzare, prima di portare a termine l’acquisto, come ci starà ai piedi un paio di scarpe, e se le stesse ci continueranno a piacere una volta indossate. Vi diciamo subito che attualmente questa nuova funzione è disponibile solo negli Stati Uniti e nel Canada, quindi per i clienti del Nord America di Amazon, ma non è da ... Leggi su computermagazine (Di domenica 12 giugno 2022)strizza l’occhio alla realtà virtuale perpiùattraverso il proprio portale online. E’ stato introdotto un tool che si chiama Virtual Try-On for Shoes, che come facilmente intuibile dal nome permette dileche vogliamo acquistare, sfruttando appunto la realtà aumentata., 12/6/2022 – Computermagazine.itIn poche parole sarà possibile visualizzare, prima di portare a termine l’acquisto, come ci starà ai piedi un paio di, e se le stesse ci continueranno a piacere una volta indossate. Vi diciamo subito che attualmente questa nuova funzione è disponibile solo negli Stati Uniti e nel Canada, quindi per i clienti del Nord America di, ma non è da ...

Pubblicità

Thesaucest : Va bene compare un iPhone ricondizionato su Amazon mi arriva un telefono normale oppure il telefono di Enzo arlotta? Rispondere please - 692Troll : @fashionart19 @Camillamariani4 Non tutti i poveri sono uguali. Perché non tutti i paesi sono uguali. Se sei giovane… - MilordVe : @TheGhostGirl14 Vai. Amazon arriva presto?????? Con piacere ?? - LaMartinellaFI : 'Firenze sotto vetro' arriva su Amazon Prime video - unicornasbae : @ClaudiaJDD Amazon mi ha fatto il bidone, io l’ho preordinato un mese fa e se n’è uscito ora con “pagamento non riu… -