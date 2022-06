Vogare a Venezia, il piacere della lentezza (Di sabato 11 giugno 2022) Tutto fluttua, attorno al remo. Nello spazio e nel tempo. Due domeniche fa, per la millenaria Festa della Sensa, il corteo acqueo ha celebrato il perpetuo sposalizio fra Ve... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 11 giugno 2022) Tutto fluttua, attorno al remo. Nello spazio e nel tempo. Due domeniche fa, per la millenaria FestaSensa, il corteo acqueo ha celebrato il perpetuo sposalizio fra Ve... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

"Ero una ragazza, sono Edoardo, sarò gondoliere" La vita di Edoardo Beniamin a soli 22 anni può essere paragonata al vogare dei gondolieri che nella sua Venezia, con mani salde, equilibrio e forza scivolano sull'acqua dei canali. Una traversata dentro i generi. A 16 anni lascia il suo ragazzo e si innamora di ... Vogare a Venezia, il piacere della lentezza Ma cos'è Venezia Tutto fluttua, attorno al remo. Nello spazio e nel tempo. Due domeniche fa, per la millenaria Festa della Sensa, il corteo acqueo ha celebrato il perpetuo sposalizio fra Venezia e ... Il Foglio 4 minuti di lettura Alla nascita gli hanno assegnato il genere femminile. A 16 anni lascia il fidanzato e sceglie Claudia. «Grazie a lei ho capito. C’è sempre qualcuno disposto ... Remiera Castello, dal disastro del tornado del 2012 alla nuova sede Venezia, dieci anni fa la tromba d’aria che spazzò via tendoni e imbarcazioni. Spunta la data per l’avvio della costruzione di una struttura adeguata ... La vita di Edoardo Beniamin a soli 22 anni può essere paragonata aldei gondolieri che nella sua, con mani salde, equilibrio e forza scivolano sull'acqua dei canali. Una traversata dentro i generi. A 16 anni lascia il suo ragazzo e si innamora di ...Ma cos'èTutto fluttua, attorno al remo. Nello spazio e nel tempo. Due domeniche fa, per la millenaria Festa della Sensa, il corteo acqueo ha celebrato il perpetuo sposalizio frae ... Vogare a Venezia, il piacere della lentezza Alla nascita gli hanno assegnato il genere femminile. A 16 anni lascia il fidanzato e sceglie Claudia. «Grazie a lei ho capito. C’è sempre qualcuno disposto ...Venezia, dieci anni fa la tromba d’aria che spazzò via tendoni e imbarcazioni. Spunta la data per l’avvio della costruzione di una struttura adeguata ...