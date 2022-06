Vicenza e Sarzana, potenziali killer a piede libero: Cartabia manda gli ispettori. Perché non erano in cella? (Di sabato 11 giugno 2022) Dai femminicidi di Vicenza ai delitti di Sarzana, potenziali killer a piede libero: la Cartabia manda gli ispettori. Vuole vederci chiaro su mancato arresto e scarcerazione. Si rinnova il rituale degli «ispettori inviati dal ministro per fare chiarezza»: la ministra della Giustizia ha chiesto all’ispettorato di avviare approfondimenti, a fronte delle notizie di stampa emerse sui casi di Sarzana e sulla carneficina di Vicenza (le foto dei protagonisti dai profili Facebook di Bedini e Vasiljevic e dall’Ansa ndr). Il primo passo dell’ispettorato dunque – precisano fonti ministeriali – una volta aperto un fascicolo, sarà chiedere una relazione ai vertici degli uffici giudiziari. Delitti ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 giugno 2022) Dai femminicidi diai delitti di: lagli. Vuole vederci chiaro su mancato arresto e scarcerazione. Si rinnova il rituale degli «inviati dal ministro per fare chiarezza»: la ministra della Giustizia ha chiesto all’ispettorato di avviare approfondimenti, a fronte delle notizie di stampa emerse sui casi die sulla carneficina di(le foto dei protagonisti dai profili Facebook di Bedini e Vasiljevic e dall’Ansa ndr). Il primo passo dell’ispettorato dunque – precisano fonti ministeriali – una volta aperto un fascicolo, sarà chiedere una relazione ai vertici degli uffici giudiziari. Delitti ...

