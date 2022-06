Vasco Rossi a Roma e il Pride sabato 11 giugno 2022: strade chiuse, orari e percorsi autobus (Di sabato 11 giugno 2022) Secondo weekend di giugno ricco di eventi nella Capitale. Grande attesa, infatti, per il concerto di Vasco Rossi, che stasera e domenica sarà al Circo Massimo dopo anni di pandemia e slittamenti. Ma questo non è certo l’unico ‘appuntamento’ imperdibile perché nel pomeriggio di sabato ci sarà il Pride, la manifestazione ‘Peace & Love’ per chiedere la piena uguaglianza dei diritti, per un mondo senza differenze. Eventi sì, ma inevitabilmente anche disagi per i Romani, con strade chiuse, divieti di sosta e autobus che dovranno deviare il loro tradizionale percorso. TUTTE LE INFO Vasco Rossi stasera e domani a Roma: quali sono le strade chiuse ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 giugno 2022) Secondo weekend diricco di eventi nella Capitale. Grande attesa, infatti, per il concerto di, che stasera e domenica sarà al Circo Massimo dopo anni di pandemia e slittamenti. Ma questo non è certo l’unico ‘appuntamento’ imperdibile perché nel pomeriggio dici sarà il, la manifestazione ‘Peace & Love’ per chiedere la piena uguaglianza dei diritti, per un mondo senza differenze. Eventi sì, ma inevitabilmente anche disagi per ini, con, divieti di sosta eche dovranno deviare il loro tradizionale percorso. TUTTE LE INFOstasera e domani a: quali sono le...

