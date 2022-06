Pubblicità

A 38 anni e 4 mesi, l'intramontabile #Seppi batte 75 67 63 Gijs Browuer e approda nel main draw dell'#ATP 250 di s-

Prima di questa settimana, l'olandese Timnon aveva mai vinto una partita nel circuito ATP né giocato un torneo sull'erba. E' cambiato tutto all'ATP 250 di 's - Hertogenbosch, torneo che l'attuale numero 205 del mondo, con un ...Continua la favola della wild card olandese: il venticinquenne batte in due set il francese Gaston ed ottiene il pass per le semifinali, lo attende il canadese Felix Auger - Aliassime, ... Van Rijthoven, settimana da favola al Libema Open: "Sull'erba posso fare bene" Prima di questa settimana, l'olandese Tim Van Rijthoven non aveva mai vinto una partita nel circuito ATP né giocato un torneo sull'erba. E' cambiato tutto all'ATP 250 di 's-Hertogenbosch ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco dell'Atp e Wta 250 di 's-Hertogenbosch 2022, per quanto riguarda la giornata di sabato 11 giugno ...