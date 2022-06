Ucraina, Kiev: “Sistemi satellitari da Elon Musk” (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – Le forze armate ucraine hanno ricevuto Sistemi Starlink, il servizio internet satellitare, dal fondatore e Ceo di SpaceX, Elon Musk. Lo ha annunciato su Twitter il ministero della Difesa di Kiev. “Elon Musk non solo riesce a lavorare sui preparativi per la missione su Marte – ha scritto in un cinguettio -, ma anche a trasmettere gli Starlink alla nostra intelligence così necessaria per le missioni speciali”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – Le forze armate ucraine hanno ricevutoStarlink, il servizio internet satellitare, dal fondatore e Ceo di SpaceX,. Lo ha annunciato su Twitter il ministero della Difesa di. “non solo riesce a lavorare sui preparativi per la missione su Marte – ha scritto in un cinguettio -, ma anche a trasmettere gli Starlink alla nostra intelligence così necessaria per le missioni speciali”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il vice capo dell'intelligence militare ucraina Vadym Skibitsky ha dichiarato che l'Ucraina sta perdendo contro la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ursula von der Leyen è in visita a Kiev. 'Torno per incontrare il presidente Zelensky e il premier Shmyha… - fattoquotidiano : La Russia è aperta al dialogo, ma “per ballare il tango bisogna essere in due”. La frase del ministro degli Esteri… - Elisa34012803 : RT @ElGusty201: La 'giunta di Kiev' ha già acconsentito all'annessione dell'Ucraina alla Polonia. Il direttore del servizio di intelligence… - SamaRosa70 : RT @Libero_official: La confessione dell'ex commissaria ucraina #Denisova. Era intervenuta al Parlamento italiano: 'Sui crimini di guerra r… -