Salvini a Mosca | Renzi | “Biglietti? Meglio di sola andata”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – “Pare fosse un biglietto anche di ritorno, fosse stato solo disarebbe stato”. Con questa battuta il leader di Italia Viva Matteo, commenta la conferma da parte dell’ambasciata russa di aver “assistito Matteonell’acquisto deiaerei” per il viaggio a. Molto più dura invece la reazione del deputato di Forza Italia, Elio Vito: “L’ambasciata russa conferma di avere pagato iaerei per il viaggio di, si tratta di un fatto gravissimo – scrive si Twitter il parlamentare azzurro – .dovrebbe dimettersi, è sempre più fonte di imbarazzo e preoccupazione per il suo partito, per gli alleati, per il centrodestra, per l’Italia”. Anche per ...