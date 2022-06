Referendum, alle urne su cinque quesiti sulla gustizia (Di sabato 11 giugno 2022) Sono cinque i Referendum sulla giustizia sui quali sono chiamati gli elettori di tutta Italia a pronunciarsi: 51.533.195 elettori aventi diritto di cui 25.039.273 uomini e 26.493.922 donne, in base alla rilevazione aggiornata al 31 dicembre 2021 sul corpo elettorale 51.533.195 elettori aventi diritto di cui 25.039.273 uomini e 26.493.922 donne. Si tratta di un election day perchè oltre ai cinque quesiti referendari si vota in oltre 900 comuni italiani, tra cui 26 capoluoghi di provincia: le votazioni si svolgono in una sola giornata e i seggi sono aperti dalle ore 7 alle 23. I cinque Referendum proposti da Lega e Radicali sono abrogativi: quindi, chi vuole mantenere in vigore le norme che i singoli Referendum si ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 11 giugno 2022) Sonogiustizia sui quali sono chiamati gli elettori di tutta Italia a pronunciarsi: 51.533.195 elettori aventi diritto di cui 25.039.273 uomini e 26.493.922 donne, in base alla rilevazione aggiornata al 31 dicembre 2021 sul corpo elettorale 51.533.195 elettori aventi diritto di cui 25.039.273 uomini e 26.493.922 donne. Si tratta di un election day perchè oltre aireferendari si vota in oltre 900 comuni italiani, tra cui 26 capoluoghi di provincia: le votazioni si svolgono in una sola giornata e i seggi sono aperti dore 723. Iproposti da Lega e Radicali sono abrogativi: quindi, chi vuole mantenere in vigore le norme che i singolisi ...

Pubblicità

ilriformista : Legittimo votare come si crede, così come non votare per affossare la consultazione. Quel che non è comprensibile è… - LiciaRonzulli : Non servono molte parole. Ecco la realtà. Andando a votare domani IN TUTTA ITALIA dalle 7 alle 23 per il… - SusannaCeccardi : Mi raccomando: andiamo alle urne, votiamo i candidati sostenuti dalla Lega, votiamo perché siamo attesi tutti da un… - AndreCardi : Rispetto pienamente chi voterà sì e anche chi si recherà alle urne per votare no. Gradirei che ce ne fosse altretta… - MontuschiTusco : Servirebbe un #Referendum sui #Referendum . In tutto sono stati 28 i #referendumflop, senza #quorum e perciò non v… -