Red Canzian in Senato su Rai1 per i 170 anni della Polizia di Stato (Di sabato 11 giugno 2022) Red Canzian in Senato su Rai1, in diretta oggi alle ore 11.30. A comunicare la sua partecipazione è stato lo stesso cantante con un post sui social in cui ha condiviso anche alcune immagini dalle prove che si sono tenute in Senato nella giornata di ieri, venerdì 10 giugno. Red Canzian ha spiegato di essere stato impegnato ad effettuare le prove tecniche in Senato per l'esibizione attesa per questa mattina e ha documentato il tutto condividendo con i suoi follower alcuni scatti. L'appuntamento è atteso alle ore 11.30, all'interno dello speciale Senato & Cultura – 170 anni della Polizia di Stato che verrà trasmesso in diretta sul primo canale Rai.

