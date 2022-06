Ragusa | Superbonus e le anomalie di un sistema

(Di sabato 11 giugno 2022)– Ildoveva essere una grande opportunità di rilancio per il settore delle costruzioni. Un comparto che più di ogni altro aveva subito i colpi inferti prima dalla crisi finanziaria del 2009/2010 e poi dal Covid. Invece, si trasformato in un’incertezza, soprattutto per molte piccole imprese.Questo quanto è emerso nell’assemblea della Cna Edilizia che si è tenuta mercoledì scorso nella sede della Cna dialla presenza del responsabile nazionale costruzioni, Riccardo Masini, e del responsabile regionale, Maurizio Merlino.Il presidente territoriale Cna Edilizia, Tonino Cafisi, insieme con il responsabile, Giorgio Stracquadanio, presente il segretario territoriale Carmelo Caccamo, ha tracciato le difficoltà di questa agevolazione sin da quando è nata: in due anni 14 decreti, uno ogni 52 giorni. Di fronte a ...

Pubblicità

radiortm : Cna edilizia Ragusa. Superbonus e le sue anomalie in assemblea - -

Radio RTM Modica

- Boom del110% al Sud: la Sicilia passa da una quota del 2,69% al 7,8% del totale nazionale dei lavori assegnati con il maxi incentivo fiscale per l'edilizia, collocandosi al sesto ...... presidente di Ance Palermo - sono fondamentali per un efficace utilizzo delle possibilità concesse dal. L'accordo con la Banca Agricola Popolare dipermette di dare l'avvio e il ... Cna edilizia Ragusa. Superbonus e le sue anomalie in assemblea | Radio RTM Modica Il superbonus doveva essere una grande opportunità di rilancio per il settore delle costruzioni. Un comparto che più di ogni altro aveva subito i colpi inferti prima dalla crisi finanziaria del 2009/2 ...Ancora novità per il bonus casa o bonus edilizi. Lo si evince da una circolare dell'Agenzia delle Entrate, la n. 19/E ...