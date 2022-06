"Pugni e morsi, fino a morire". L'ex di Temptation e la violenza brutale in centro a Milano (Di sabato 11 giugno 2022) Una rapina finita in violenza, a morsi e Pugni. Desirée Maldera, ex tentatrice di Temptation Island e figlia del grande giocatore di Milan e Roma Aldo Maldera, ha confessato sui social la sua disavventura: la ragazza è stata aggredita a Milano, in un parcheggio. "Ho subito una rapina in centro a Milano. State attenti, ho anche reagito ma ahimè ho preso un pugno". La ragazza stava andando a fare la sua seduta di acido ialuronico e botox da un chirurgo di fiducia. Era in un parcheggio privato e forse la macchina, la lussuosa Porsche nera del marito Valerio, ha attirato il delinquente. Quando la Maldera ha abbassato il finestrino dei veicolo per prendere il ticket del parcheggio, ecco l'agguato. Un uomo con il viso scoperto, racconta, "mi è saltato dentro la macchina e ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Una rapina finita in, a. Desirée Maldera, ex tentatrice diIsland e figlia del grande giocatore di Milan e Roma Aldo Maldera, ha confessato sui social la sua disavventura: la ragazza è stata aggredita a, in un parcheggio. "Ho subito una rapina in. State attenti, ho anche reagito ma ahimè ho preso un pugno". La ragazza stava andando a fare la sua seduta di acido ialuronico e botox da un chirurgo di fiducia. Era in un parcheggio privato e forse la macchina, la lussuosa Porsche nera del marito Valerio, ha attirato il delinquente. Quando la Maldera ha abbassato il finestrino dei veicolo per prendere il ticket del parcheggio, ecco l'agguato. Un uomo con il viso scoperto, racconta, "mi è saltato dentro la macchina e ha ...

