Nations League 2022 2023 | il bulgaro Nedelev in ospedale | incidente con il bus

"La Nazionale ha subito un grave incidente stradale dopo essere arrivata a Tbilisi: durante il tragitto verso l'hotel della squadra, l'autista del primo dei due autobus che trasportavano il nostro team ha perso il controllo del veicolo. Dopo la collisione, il centrocampista Todor Nedelev è stato trasportato in un ospedale locale, dove è attualmente sottoposto a esami clinici approfonditi. Tutti gli altri membri della squadra e dello staff stanno bene". Questo è il preoccupante resoconto ufficiale della Nazionale bulgara in vista di Georgia-Bulgaria, dopo un incidente stradale con Todor Nedelev che ha avuto la peggio. Il calciatore, dopo uno scontro mentre era tra i passeggeri del bus della squadra, è stato costretto a recarsi in ospedale; dalle prime indiscrezioni, lo schianto sembra ...

