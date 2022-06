Milenkovic | Inter | “Ecco il possibile sostituto di Skriniar”

Leggi su seriea24

(Di sabato 11 giugno 2022)- Come riportato da molti quotidiani ad oggi la squadraavrebbe davvero virato sul difensore viola per sostituire Milan. La squadra di Inzaghi ad oggi è davvero molto attiva sul mercato visto che dovrà davvero mettere le cose in chiaro la prossima stagione se vorrà davvero competere per le zone alte non solo in campionato, ma anche in Champions. Molte voci danno in arrivo Lukaku e non solo, ma ciò comporta anche alla vendita dei pezzi pregiati per poter sostentare gli altri in maniera preparata. Dei passi in avanti se si vuole davvero puntare ad essere la protagonista in questa annata. Nella giornata di oggi ha fatto rumore la presenza di Piero Ausilio a Londra. Secondo quanto afferma Sky Sport, la presenza del ds dell’nella capitale inglese è dovuta ad una visita ...