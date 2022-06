Maxirissa tra inquilini, panico a Milano: 60 persone in strada con i bastoni, tre feriti (Di sabato 11 giugno 2022) Stavolta non si tratta di una lunga discussione sfociata in lite e partita da una riunione di condominio - come nella celebre scena di Fantozzi subisce ancora - ma di qualcosa di più. È scoppiato il ... Leggi su leggo (Di sabato 11 giugno 2022) Stavolta non si tratta di una lunga discussione sfociata in lite e partita da una riunione di condominio - come nella celebre scena di Fantozzi subisce ancora - ma di qualcosa di più. È scoppiato il ...

Pubblicità

infoitinterno : Maxirissa tra inquilini, panico a Milano: 60 persone in strada con i bastoni, tre feriti - GiovanniBussett : Milano, maxirissa tra inquilini: in strada 60 armati di bastoni. ?@TgrRai? ?@RaiNews? ?@Raiofficialnews? ?… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Maxirissa tra inquilini, panico a #milano: 60 persone in strada con i bastoni, tre feriti - leggoit : Maxirissa tra inquilini, panico a #milano: 60 persone in strada con i bastoni, tre feriti - ElioLannutti : Milano, maxirissa tra inquilini: in strada 60 armati di bastoni -