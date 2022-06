Manifestazione di interesse per servizio estivo di navette gratuite da Ragusa a Ibla (Di sabato 11 giugno 2022) Ragusa – Pubblicata la Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio estivo di navette gratuite da Ragusa a Ibla. Nel sito istituzionale del Comune di Ragusa è stata pubblicata la Manifestazione di interesse finalizzata a una indagine di mercato per l’affidamento del servizio estivo di navette gratuite da Ragusa Superiore a Ibla, previsto nel periodo di picco dal 1 luglio al 18 settembre 2022, nelle fasce orarie 7 – 19 (fascia 1) e dalle 19 alle ore 02 (fascia 2). Il servizio dovrà essere espletato tutti i giorni.Nel periodo ordinario ovvero dal 23 ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 11 giugno 2022)– Pubblicata ladiper l’affidamento deldida. Nel sito istituzionale del Comune diè stata pubblicata ladifinalizzata a una indagine di mercato per l’affidamento deldidaSuperiore a, previsto nel periodo di picco dal 1 luglio al 18 settembre 2022, nelle fasce orarie 7 – 19 (fascia 1) e dalle 19 alle ore 02 (fascia 2). Ildovrà essere espletato tutti i giorni.Nel periodo ordinario ovvero dal 23 ...

