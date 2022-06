LIVE F1, GP Azerbaijan 2022 in DIRETTA: orario TV8 qualifiche. Alle 13.00 le FP3, vai Ferrari! (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE orario TV8 qualifiche IN CHIARO PROGRAMMA DIRETTE SKY FP3 E qualifiche LA PRESENTAZIONE DELLE qualifiche CRONACA FP2 F1 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 F1 LA CRONACA DELLE FP1 RISULTATI E CLASSIFICA FP1 SFIDA SUI DETTAGLI TRA FERRARI E RED BULL CHARLES LECLERC: “LA FERRARI HA MARGINI DI MIGLIORAMENTO” CARLOS SAINZ: “ABBIAMO MIGLIORATO IL PORPOISING” LE qualifiche IN DIFFERITA SU TV8 LE PREVISIONI METEO PER BAKU RED BULL NATURALE FAVORITA PER IL MONDIALE GIOCO DELLE SCIE DECISIVO IN QUALIFICA MAX VERSTAPPEN: “SFORTUNA CON LE BANDIERE GIAlle” SERGIO PEREZ: “SCELTE SBAGLIATE COL SETUP” LEWIS HAMILTON: “DISTANTI ANNI LUCE DAI PRIMI” GEORGE RUSSELL: “GIORNATA DIFFICILE” PIERRE GASLY: “LA MACCHINA FUNZIONA BENE” SEBASTIAN ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATV8IN CHIARO PROGRAMMA DIRETTE SKY FP3 ELA PRESENTAZIONE DELLECRONACA FP2 F1 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 F1 LA CRONACA DELLE FP1 RISULTATI E CLASSIFICA FP1 SFIDA SUI DETTAGLI TRA FERRARI E RED BULL CHARLES LECLERC: “LA FERRARI HA MARGINI DI MIGLIORAMENTO” CARLOS SAINZ: “ABBIAMO MIGLIORATO IL PORPOISING” LEIN DIFFERITA SU TV8 LE PREVISIONI METEO PER BAKU RED BULL NATURALE FAVORITA PER IL MONDIALE GIOCO DELLE SCIE DECISIVO IN QUALIFICA MAX VERSTAPPEN: “SFORTUNA CON LE BANDIERE GI” SERGIO PEREZ: “SCELTE SBAGLIATE COL SETUP” LEWIS HAMILTON: “DISTANTI ANNI LUCE DAI PRIMI” GEORGE RUSSELL: “GIORNATA DIFFICILE” PIERRE GASLY: “LA MACCHINA FUNZIONA BENE” SEBASTIAN ...

