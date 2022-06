Il Paradiso delle Signore, una nuova Venere per Vittorio Conti: new entry sul set [VIDEO] (Di sabato 11 giugno 2022) Dai social di una nota attrice italiana è arrivato un nuovo indizio sulla prossima stagione de Il Paradiso delle Signore: le immagini Il personaggio di Vittorio Conti (screenshot RaiPlay)Nella settima nuova stagione de Il Paradiso delle Signore arriveranno senza dubbio alcune importanti novità. I protagonisti dovranno fare i Conti con alcuni colpi di scena a partire da Vittorio Conti. Il noto pubblicitario sarà ancora una volta alla guida del grande magazzino milanese e dovrà prendere anche alcune decisioni particolarmente difficili. Non solo dovrà gestire l’arrivo di Adelaide di Sant’Erasmo ed il possibile addio di Flora Gentile, ma dovrà anche assumere nuovo personale. Proprio ... Leggi su direttanews (Di sabato 11 giugno 2022) Dai social di una nota attrice italiana è arrivato un nuovo indizio sulla prossima stagione de Il: le immagini Il personaggio di(screenshot RaiPlay)Nella settimastagione de Ilarriveranno senza dubbio alcune importanti novità. I protagonisti dovranno fare icon alcuni colpi di scena a partire da. Il noto pubblicitario sarà ancora una volta alla guida del grande magazzino milanese e dovrà prendere anche alcune decisioni particolarmente difficili. Non solo dovrà gestire l’arrivo di Adelaide di Sant’Erasmo ed il possibile addio di Flora Gentile, ma dovrà anche assumere nuovo personale. Proprio ...

