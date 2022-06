Ikea: non tutte le ciambelle vengono con il buco! (Di sabato 11 giugno 2022) Se avete anche voi questo prodotto di Ikea, allora non utilizzatelo. Durante il suo utilizzo potrebbe scoppiare. Prestate molta attenzione a questo prodotto, che è stato venduto in molti punti vendita di Ikea. Stiamo parlando della caffettiera METALLISK 0,4 l con valvola di sicurezza in acciaio inossidabile. Se ne avete una in casa, quello che L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 11 giugno 2022) Se avete anche voi questo prodotto di, allora non utilizzatelo. Durante il suo utilizzo potrebbe scoppiare. Prestate molta attenzione a questo prodotto, che è stato venduto in molti punti vendita di. Stiamo parlando della caffettiera METALLISK 0,4 l con valvola di sicurezza in acciaio inossidabile. Se ne avete una in casa, quello che L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

samithechild : Highlights fuori salone: -rimbalzati da festino su terrazza -volevo essere Tomb Raider -vegan dog e copertoni -al… - disinformatico : @gregtoffer Certo. Ma è quello che ho pagato io. All'hotel ci dovrei stare comunque (e quello dove sono stato non e… - Mmc61452013 : @berenicegalatea @Noninfluente Mi ci metto anch'io ma non su un mobile dell'Ikea...mi rifiuto! - PdorKmerson : @FraPagliaccio @philo_renzo @JValerioMg 'IKEA Tiny House' non c'è bisogno di spiegarlo. - DipRoss : @francofontana43 @Internazionale Non ce ne dovremmo dimenticare…Compriamo tutti all’#Ikea,mi dava un senso di rispetto per la natura…#Errato -