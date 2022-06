Gay pride, botta e risposta tra Elodie e Salvini (Di sabato 11 giugno 2022) Oggi anche Roma, come tante altre città italiane, si colora di arcobaleno per il Gay pride. Madrina della parata romana Elodie, da sempre impegnata nella lotta per i diritti lgbtq, che in questi giorni ha rilasciato diverse dichiarazioni in... Leggi su europa.today (Di sabato 11 giugno 2022) Oggi anche Roma, come tante altre città italiane, si colora di arcobaleno per il Gay. Madrina della parata romana, da sempre impegnata nella lotta per i diritti lgbtq, che in questi giorni ha rilasciato diverse dichiarazioni in...

Pubblicità

AlexBazzaro : Quindi i partecipanti al gay pride che rivendicano la “Madonna a seni nudi” in nome della libertà di espressione so… - Avvenire_Nei : E se anche al Gay pride si imparasse a chieder scusa - StigmabaseF : Gay pride a Roma: dopo due anni di silenzio torna la manifestazione per i diritti Lgbt: Madrina dell'iniziativa, El… - IlZebraapois : Diritti umani:'domani il Gay Pride torna a fare rumore'. QuotidianoNazionale Basta che non scassino i timpani!!!!!! - jts4t3r : Mi sono spoilerato una delle uscire di drita2 perché era su un carro pe rol gay pride ?? -