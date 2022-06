Garcia: ''Ritorno di Fabian in Spagna? Non ne sono sicuro'' (Di sabato 11 giugno 2022) Garcia: "Non sono sicuro del Ritorno di Fabian in Spagna, Atletico in pole per Soler" Jorge Garcia, giornalista di AS, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal" su Kiss Kiss Napoli. Queste le sua parole: "Fabian Ruiz potrebbe tornare in Spagna? L’Atletico era sicuramente interessato in passato, ma in questo momento il giocatore in pole position per questo ruolo è Soler del Valencia. C’è un ottimo rapporto tra i club, è una situazione da monitorare. In passato anche il Real era interessato a Fabian, ma non sono tanto sicuro del suo Ritorno in Spagna in questa stagione. De Paul? Ha avuto un inizio non facile all’Atletico, lui pensava ad ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 11 giugno 2022): "Nondeldiin, Atletico in pole per Soler" Jorge, giornalista di AS, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal" su Kiss Kiss Napoli. Queste le sua parole: "Ruiz potrebbe tornare in? L’Atletico era sicuramente interessato in passato, ma in questo momento il giocatore in pole position per questo ruolo è Soler del Valencia. C’è un ottimo rapporto tra i club, è una situazione da monitorare. In passato anche il Real era interessato a, ma nontantodel suoinin questa stagione. De Paul? Ha avuto un inizio non facile all’Atletico, lui pensava ad ...

