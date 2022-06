Galles-Belgio, le formazioni ufficiali (Di sabato 11 giugno 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Galles-Belgio, match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Nations League. Arbitro dell’incontro sarà il francese Benoit Bastien, coadiuvato come assistenti dai connazionali Zakrani e Berthomieu, e dal quarto uomo Leonard. VAR e AVAR saranno rispettivamente Millot e Haquette. Calcio d’inizio ore 20:45 al Cardiff City Stadium. Rispettivamente in seconda e ultima posizione, Galles e Belgio si sfideranno questa sera alla ricerca di tre punti fondamentali per le sorti del girone. Ancora a secco di vittorie nel gruppo A4, i padroni di casa dopo la qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar sono andati incontro ad una sconfitta. Contro l’Olanda, la rete firmata da Norrington-Davies dopo il vantaggio dell’atalantino Koopmeiners, non è ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 11 giugno 2022) Riportiamo ledi, match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Nations League. Arbitro dell’incontro sarà il francese Benoit Bastien, coadiuvato come assistenti dai connazionali Zakrani e Berthomieu, e dal quarto uomo Leonard. VAR e AVAR saranno rispettivamente Millot e Haquette. Calcio d’inizio ore 20:45 al Cardiff City Stadium. Rispettivamente in seconda e ultima posizione,si sfideranno questa sera alla ricerca di tre punti fondamentali per le sorti del girone. Ancora a secco di vittorie nel gruppo A4, i padroni di casa dopo la qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar sono andati incontro ad una sconfitta. Contro l’Olanda, la rete firmata da Norrington-Davies dopo il vantaggio dell’atalantino Koopmeiners, non è ...

Pubblicità

sscalcionapoli1 : Galles-Belgio, le formazioni ufficiali: fuori Mertens, è infortunato - susydigennaro : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Galles-Belgio, le formazioni ufficiali: out l'azzurro Mertens per infortunio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Galles-Belgio, le formazioni ufficiali: out l'azzurro Mertens per infortunio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Galles-Belgio, le formazioni ufficiali: out l'azzurro Mertens per infortunio - napolimagazine : NATIONS LEAGUE - Galles-Belgio, le formazioni ufficiali: out l'azzurro Mertens per infortunio -