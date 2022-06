Feltri: “La sinistra fa pena. Solo i cretini non capiscono la grandezza della Fallaci. Stolto negarle la via” (Di sabato 11 giugno 2022) Che pena la sinistra che rifiuta di intitolare una via ad Oriana Fallaci a Livorno. Non si è ancora spenta l’eco delle polemiche riguardanti il Comune della città toscana, sindaco in testa, che sono andati alla guerra contro la scrittirce e giornalista. Che nei suoi ultimi scritti mise in guardia dall’integralismo islamico in forte crescita. Mise in guardia dal rischio “sottomissine, per dirla con Houellebeq. E per questo diventata agli occhi della sinistra politicamente scorretta. Addirittura etichettata come “di destra”. Le polemiche non si spengonoe e torna sul caso innescato dal “gran rifiuto” di Livorno Vittorio Feltri nel suo editoriale su Libero oggi in edicola. “Secondo le cosiddette autorità municipali, Oriana, pur essendo stata una delle firme più ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 giugno 2022) Chelache rifiuta di intitolare una via ad Orianaa Livorno. Non si è ancora spenta l’eco delle polemiche riguardanti il Comunecittà toscana, sindaco in testa, che sono andati alla guerra contro la scrittirce e giornalista. Che nei suoi ultimi scritti mise in guardia dall’integralismo islamico in forte crescita. Mise in guardia dal rischio “sottomissine, per dirla con Houellebeq. E per questo diventata agli occhipoliticamente scorretta. Addirittura etichettata come “di destra”. Le polemiche non si spengonoe e torna sul caso innescato dal “gran rifiuto” di Livorno Vittorionel suo editoriale su Libero oggi in edicola. “Secondo le cosiddette autorità municipali, Oriana, pur essendo stata una delle firme più ...

