F1 | Laurent Mekies | “Importante poter contare su entrambi i piloti in ogni i pista I piccoli dettagli faranno la differenza”

Leggi su oasport

(Di sabato 11 giugno 2022) Ancora una dimostrazionedi forza per Charles Leclerc, verificatasi nelle qualifiche odierne in quel di Baku, valide per il Gran Premio di Azerbaijan 2022 di Formula 1. Un giro quasi perfetto realizzato nel Q3 ha permesso al monegasco di conquistare la pole position in vista della gara di domani. Qualifica tutto sommato positiva (anche se il risultato finale sarebbe potuto essere diverso) anche per Carlos Sainz, quarto in griglia di partenza; non il risultato sperato, ma lo stesso spagnolo ha sottolineato l’importanza di aver potuto lottare per la pole position. Di seguito, le parole diper commentare le qualifiche odierne: “La sessione è stata tiratissima: Charles ci sta abituando ai suoi giri incredibili in Q3, oggi ha dimostrato come all’ultimo tentativo riesca a tirar fuori qualcosa di più da se stesso e ...