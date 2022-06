F1, Carlos Sainz: “Ho sbagliato, potevamo fare primo e secondo. Non sono contento” (Di sabato 11 giugno 2022) Carlos Sainz ha il volto scuro al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, consapevole di avere mancato una grande occasione. Sul tracciato cittadino di Baku, infatti, il pilota spagnolo ha davvero cullato il sogno di avere conquistato la sua prima pole position della carriera. Dopo il primo tentativo della Q3, infatti, il nativo di Madrid aveva fatto segnare il miglior crono, salvo poi concludere al quarto posto, dopo un secondo giro nel quale qualche sbavatura di troppo non gli ha permesso di migliorare il suo limite precedente. La sua situazione non è mutata e il tempo di 1:41.814 è rimasto tale, mentre Charles Leclerc è andato a fissare la pole position in 1:41.349 precedendo anche le due Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen. Da prima pole ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022)ha il volto scuro al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, consapevole di avere mancato una grande occasione. Sul tracciato cittadino di Baku, infatti, il pilota spagnolo ha davvero cullato il sogno di avere conquistato la sua prima pole position della carriera. Dopo iltentativo della Q3, infatti, il nativo di Madrid aveva fatto segnare il miglior crono, salvo poi concludere al quarto posto, dopo ungiro nel quale qualche sbavatura di troppo non gli ha permesso di migliorare il suo limite precedente. La sua situazione non è mutata e il tempo di 1:41.814 è rimasto tale, mentre Charles Leclerc è andato a fissare la pole position in 1:41.349 precedendo anche le due Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen. Da prima pole ...

