Dry – Milano

(Di sabato 11 giugno 2022) Dry Via Solferino, 33 – 20124 –Tel. 02/63793414 Sito Internet: www.dry.it Tipologia: pizzeria Prezzi: pizze classiche, 5/9€, focacce 10/14€, pizze dello Chef 12/16€, insalate 10€ Giorno di chiusura: Lunedì OFFERTA Dry si conferma come una delle migliori pizzerie della città, dove, sin dagli inizi, era evidente la volontà di puntare su una pizza gourmet, realizzata con ottime materie prime, abbinandola ai cocktail oltre che alle birre. Il menù si articola tra pizze classiche, pizze dello chef e le focacce, queste ultime lievitate ben 72 ore, anche in ...