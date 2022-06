DIRETTA F1 | GP Baku 2022 LIVE | orario TV8 | qualifiche e griglia di partenza in tempo reale

Leggi su oasport

(Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca FP3 – Classifica FP3 – Presentazione– Programma odierno in tv e streaming Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladelleper il Gran Premio d’Azerbaijan, valevole come ottavo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si preannuncia un nuovo capitolo della sfida Red Bull-Ferrari per la pole position a, con tutti gli altri team distanti anni luce e costretti a battagliare al massimo per la terza fila in. Il favorito d’obbligo però non può che essere Charles Leclerc, autore già di cinque pole in stagione ed estremamente competitivo anche nelle prove libere di questo weekend. Il monegasco della Rossa dovrà però ...