Costa | auspico decreto di stop mascherine a Maturità in Cdm 15 giugno

Il sottosegretario alla Salute: 'Un'indicazione chiara sulla questione deve essere data dal governo'Lo ha ffermato il sottosegretario alla Salute. Iss: 'In aumento incidenza infezioni, età media 48 anni. Rt ancora in calo a 0.75, ma risale incidenza da 207 a 222'. Intanto monta la polemica sugli ..."Conto che al prossimo Consiglio dei ministri del 15 giugno potremo approvare un decreto per l'abolizione dell'obbligo di mascherina per gli studenti che sosteranno gli esami di Maturità".ROMA – “Conto che al prossimo Consiglio dei ministri del 15 giugno potremo approvare un decreto per l’abolizione dell’obbligo di mascherina per gli studenti che sosteranno gli esami di maturità. Un’in ...