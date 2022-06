Chi è Federico Gatti | il difensore della Juve supera esame azzurro

(Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) –debutta in Nazionale e non sbaglia un colpo in Inghilterra-Italia. Il23enne acquistato dallantus a gennaio esordisce inl’a pieni voti. “Quando entro in campo non guardo in faccia nessuno, giocavo cosi in promozione ora lo faccio in nazionale. Comunque è stata un’emozione stupenda”, dice ai microfoni di Rai Sport. Dopo l’annata con il Frosinone in Serie B, per ilcentrale – che ha indossato il numero 3 lasciato da Giorgio Chiellini – arriva al top e corona una rincorsa cominciata dai gradino più bassi del calcio. Il giovane di Rivoli, scartato da Torino e Alessandria, è partito dal Pavarolo e poi dal Verbania, conciliando il pallone con il lavoro di muratore. Poi il ...

Soprattutto un giovane che sta già facendo impazzire i tifosi:GattiFederico Gatti, un ... Perha seguito la Serie B, non sarà una sorpresa, ma ora l'Italia intera lo sta ammirando. Meriti ......Gatti - Mason Mount Tre indizi fanno una prova. Parola di Agatha Christie. E la nuova ... Il punto è che però avrebbe dovuto far giocareera più in forma. Non c'era bisogno di istituire per ...(Adnkronos) – Federico Gatti debutta in Nazionale e non sbaglia un colpo ... Vivo per questo genere di partite, dobbiamo restare sempre concentrati”. Chi mi ha messo più in difficoltà degli attaccanti ...Federico Gatti, chi è il difensore al debutto in Nazionale: dal lavoro come muratore alla Juventus, che lo studia per il post Chiellini Federico Gatti è l’ottavo giocatore della Nazionale italiana di ...