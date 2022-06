Atp Stoccarda 2022: Murray si sbarazza di Kyrgios e vola in finale, sfiderà Berrettini (Di sabato 11 giugno 2022) Straordinario Andy Murray al torneo Atp di Stoccarda 2022. Lo scozzese ha battuto in due set Nick Kyrgios in semifinale sull’erba tedesca e approda così in finale, dove affronterà il nostro Matteo Berrettini in una sfida tra maestri di questa superficie e che è probabilmente quasi sprecata per un semplice 250. Finisce 7-6(5) 6-2 per il britannico ex numero uno al mondo, troppo altalenante l’australiano. Nel primo set annulla due palle break Murray nel settimo game, quindi ne ha una a suo favore nell’ottavo gioco ma l’australiano la annulla. Si va poi al tie-break e di misura, 7-5, la spunta proprio lo scozzese. In gran difficoltà a quel punto Kyrgios, che fatica tantissimo a ritrovare la concentrazione a livello mentale: c’è il break ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Straordinario Andyal torneo Atp di. Lo scozzese ha battuto in due set Nickin semisull’erba tedesca e approda così in, dove affronterà il nostro Matteoin una sfida tra maestri di questa superficie e che è probabilmente quasi sprecata per un semplice 250. Finisce 7-6(5) 6-2 per il britannico ex numero uno al mondo, troppo altalenante l’australiano. Nel primo set annulla due palle breaknel settimo game, quindi ne ha una a suo favore nell’ottavo gioco ma l’australiano la annulla. Si va poi al tie-break e di misura, 7-5, la spunta proprio lo scozzese. In gran difficoltà a quel punto, che fatica tantissimo a ritrovare la concentrazione a livello mentale: c’è il break ...

