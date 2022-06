Atalanta: no all’Atletico Madrid per Scalvini (Di sabato 11 giugno 2022) Un convinto no. Questa, secondo il sito del quotidiano madrileno Marca, sarebbe stata la risposta che l’Atalanta avrebbe dato all’Atletico Madrid per il cartellino di Giorgio Scalvini, difensore classe 2003. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Un convinto no. Questa, secondo il sito del quotidiano madrileno Marca, sarebbe stata la risposta che l’avrebbe datoper il cartellino di Giorgio, difensore classe 2003. SportFace.

Pubblicità

Angiolett__11 : @Troves_1 @milan_corner @WGiammyS @smgii1908 tra l'altro ha segnato all'atletico, ha fatto l'assist contro il liver… - milan_risorto : @smgii1908 Roma, Lazio (decisivo), Atalanta andata e ritorno (entrambi decisivi), Fiorentina (decisivo) e in Champi… - Federico_FLC : @ilciccio67 @luis_gjocaj No no dai, il 2017/2018 per gol è la stagione migliore no sprazzi, molto concentrati nella… -