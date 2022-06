Ambasciata Mosca precisa: pagato noi volo a Salvini ma i soldi sono stati restituiti (Di sabato 11 giugno 2022) L'Ambasciata russa in Italia ha aiutato Matteo Salvini ad acquistare i biglietti aerei per il suo viaggio a Mosca. Poi, dopo lo scoppio delle polemiche sull'opportunità di recarsi in Russia, il viaggio è saltato. Salvini non è più partito e neanche lo farà. L'Ambasciata russa oggi ha fatto chiarezza con una nota, spiegando che non c’è stata alcuna azione "illegale" in merito agli aspetti organizzativi del mancato viaggio del senatore leghista a Mosca. E così l'Ambasciata russa in Italia spiega che "ha assistito Matteo Salvini e le persone che lo accompagnavano nell'acquisto dei biglietti aerei di cui avevano bisogno in rubli tramite un'agenzia di viaggi russa", ma poi i soldi le sono stati ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 11 giugno 2022) L'russa in Italia ha aiutato Matteoad acquistare i biglietti aerei per il suo viaggio a. Poi, dopo lo scoppio delle polemiche sull'opportunità di recarsi in Russia, il viaggio è saltato.non è più partito e neanche lo farà. L'russa oggi ha fatto chiarezza con una nota, spiegando che non c’è stata alcuna azione "illegale" in merito agli aspetti organizzativi del mancato viaggio del senatore leghista a. E così l'russa in Italia spiega che "ha assistito Matteoe le persone che lo accompagnavano nell'acquisto dei biglietti aerei di cui avevano bisogno in rubli tramite un'agenzia di viaggi russa", ma poi ile...

