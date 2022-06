A Sydney una parata per celebrare Elisabetta II (Di sabato 11 giugno 2022) Una parata in onore della Regina Elisabetta II si è tenuta a Sydney, in Australia, paese del Commonwealth. E' stata celebrato il 96compleanno della regina oltre che il giubileo di platino del suo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) Unain onore della ReginaII si è tenuta a, in Australia, paese del Commonwealth. E' stata celebrato il 96compleanno della regina oltre che il giubileo di platino del suo ...

Pubblicità

47_Sydney : RT @Il_Nerdastro: Buon Sabato! E ricordate: non c'è Sottosopra che tenga contro una bella e sana risata! #StrangerThings #Netflix #SadieSi… - TataChips86 : @47_Sydney @Bright_Star06 Vero una via di mezzo. - Bright_Star06 : @47_Sydney @TataChips86 Lo so, ma è una rottura a volte perché appunto non riesci a trovare mai notizie fresche e c… - radio_m2o : Durante la trasmissione Sydney Breakfast Crew, i due dj hanno ricevuto un regalo da Ed Sheeran che hanno pensato be… - ItaliaRai : 'Agorà Estate' Una finestra sempre aperta sull'attualità: società, economia, ambiente, cultura, lavoro, le princip… -