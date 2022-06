11 giugno 1998 | Cile – Italia VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 11 giugno 2022): grandi emozioni già dalla prima partita L’11dell’fa il suo esordio contro ilnei mondiali francesi. Il ct della nazionale è Cesare Maldini. In porta c’è Pagliuca che gioca quella rassegna da titolare visto l’infortunio di Peruzzi negli allenamenti prima della rassegna. Difesa a 4 con Costacurta, Nesta, Cannavaro e Maldini. Centrocampo a 4 con Di Livio, D.Baggio, Albertini e Di Matteo. In attacco Baggio e Vieri. Gli azzurri, in quell’occasione in tenuta bianca, iniziano la partita e la competizione nel migliore dei modi. Dopo 10? passano in vantaggio. Lancio del capitano dell’per il numero 18 che con un assist al volo serve il numero 21 che, a tu per tu, col portiere non sbaglia. I sudamericani, però, non si arrendono e ...