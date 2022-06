Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2022 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 giugno 2022)DEL 10 GIUGNOORE 08.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI-FIUMICINO E VIA DEL MARE, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA E CASSIA VEIENTANA E AURELIA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO SULLA CASILINA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA TOR BELLA MONACA E FINOCCHIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE ANCHE SULLA PALOMBARESE DA VIA MARCO SIMONE SULLA NOMENTANA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE SITUAZIONE INVARIATA CODE SULLA SALARIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE CODE DA VILLA SPADA A VIA DEI ...