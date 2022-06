Uomini e Donne | Armando Incarnato sbotta e insulta pesantemente chi lo critica

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 10 giugno 2022), noto cavaliere del trono over diche negli ultimi anni è diventato una presenza fissa nello studio di Maria De Filippi, non ce la fa più: costantementeto da gran parte dei telespettatori per i suoi modi e per la sua presunta falsità, il 45enne napoletano si trova il profilo Instagram pieno di insulti alla sua persona, in primis al suo aspetto fisico. E così, poche ore fa,tondo tutti. “La bellezza è soggettiva l’intelligenza no! Il 70% delle pecore che commentano in maniera negativa la mia persona non possiede ne l’una né l’altra cosa, è un dato di fatto” ha dichiarato, furioso. “Siete capre fatevene una ragione” ha concluso, perdendo completamente ...