Ultimi episodi di NCIS 19 e NCIS: Hawai’i il 10 giugno su Rai2, ma la pausa sarà brevissima: appuntamento a luglio (Di venerdì 10 giugno 2022) NCIS 19 e NCIS: Hawai’i si fermano il 10 giugno su Rai2, con gli Ultimi episodi della programmazione della prima parte di stagione: si tratta, rispettivamente, del sedicesimo e del diciassettesimo episodio del procedurale e del suo spin-off hawaiano. NCIS 19 e NCIS: Hawai’i si congedano dal pubblico di Rai2 venerdì 10 giugno, per una pausa che però sarà molto breve: a dispetto della tradizione, infatti, stavolta la programmazione si ferma solo per qualche settimana e non bisognerà attendere il mese di settembre per conoscere i rispettivi finali di stagione. Ecco ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 giugno 2022)19 esi fermano il 10su, con glidella programmazione della prima parte di stagione: si tratta, rispettivamente, del sedicesimo e del diciassettesimoo del procedurale e del suo spin-off hawaiano.19 esi congedano dal pubblico divenerdì 10, per unache peròmolto breve: a dispetto della tradizione, infatti, stavolta la programmazione si ferma solo per qualche settimana e non bisognerà attendere il mese di settembre per conoscere i rispettivi finali di stagione. Ecco ...

